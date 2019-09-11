Kazada yaralanan emniyet müdürü ile kızları Adana'ya sevk edildi

Niğde- Bor karayolunda meydana gelen kazada, ailesiyle birlikte Bodrum'a gitmek için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, kavşakta Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı.

Kazada Müdür Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Müdür ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralı olarak götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zuhal Karabörk'ün cenazesi dün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilirken, Emniyet Müdürü Karabörk de ambulans helikopterle getirilerek cenazeye katıldı. Gözaltına alınan tanker şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile kızları ve damadı, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Müdür ile kızlarının yatışı yapılarak tedavisine başlanırken sağlık durumu iyi olan damat Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın ise aileye refakat ettiği bildirildi.