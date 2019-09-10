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10.09.2019 - 12:01| DHA

Kazada yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kemal Türk (38), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde, Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Kemal Türk yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil, yol kenarında, park halinde bulunan 20 H 3020 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan Türk, araçta sıkıştı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Türk, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türk, 2 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Türk'ün, bugün Acıpayam ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kazada yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü

Avcılar'da sürücü adayının eğitim aracıyla kazası kameradaAvcılar'da, sürücü adayının kullandığı otomobil kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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