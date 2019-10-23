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23.10.2019 - 19:15 | | DHA

Kazada yaralandÄ±, çikolatasÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±

Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde, bakkaldan dÃ¶nerken hafif ticari aracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Suriye uyruklu Riham Amin (7), yaralandÄ±. YaralÄ± Ã§ocuÄŸun, sedye ile taÅŸÄ±nÄ±rken elindekiÂ Ã§ikolatayÄ± bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â

Kazada yaralandÄ±, çikolatasÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±

Kaza, Ä°negÃ¶l-Alanyurt yolu Ã¼zerinde akÅŸam saatlerinde meydana geldi. Riham Amin, 2 kardeÅŸi ile birlikte yol kenarÄ±ndaki bakkala gitti. Riham bakkaldan Ã§ikolata ve top aldÄ±. Topu yola dÃ¼ÅŸen Ã§ocuk arkasÄ±ndan koÅŸtu.

Bu sÄ±rada yoldan geÃ§en DinÃ§er Alp (63) yÃ¶netimindeki hafif ticari araÃ§, Ã§ocuÄŸa Ã§arptÄ±. YaralÄ± Ã§ocuk kaza yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekibinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedaviye alÄ±ndÄ±.

Ã‡ocuÄŸun sedye ile taÅŸÄ±nÄ±rken,Â bakkaldan aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ikolatayÄ± elinden bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kaza anÄ± iseÂ bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Kaza ileÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Kazada yaralandÄ±, çikolatasÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, bakkaldan dönerken hafif ticari aracÄ±n çarptÄ±ÄŸÄ± Suriye uyruklu Riham Amin (7), yaralandÄ±. YaralÄ± çocuÄŸun, sedye ile taÅŸÄ±nÄ±rken elindeki çikolatayÄ± bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± görüldü.
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