Kazaların yüzde 90’ı sürücü kaynaklı

Söz konusu trafik kazalarının yüzde 8.9’u yaya, yüzde 0.7’si yol, yüzde 0.4’ü taşıt ve yüzde 0.4’ünün de yolcu kusurlarından kaynaklandığı belirtildi. Sürücü kusurları arasında araç hızını şartlara uydurmamak, kavşaklarda geçiş önceliğine ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak ön plana çıktı. Son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzde 13.1’i ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı.