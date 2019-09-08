08.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
Kazaların yüzde 90’ı sürücü kaynaklı
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu’na göre, 2009-2018 yıllarını kapsayan trafik kazalarının yüzde 89.3’ü sürücü kusurlarından kaynaklandı.
Söz konusu trafik kazalarının yüzde 8.9’u yaya, yüzde 0.7’si yol, yüzde 0.4’ü taşıt ve yüzde 0.4’ünün de yolcu kusurlarından kaynaklandığı belirtildi. Sürücü kusurları arasında araç hızını şartlara uydurmamak, kavşaklarda geçiş önceliğine ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak ön plana çıktı. Son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzde 13.1’i ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.