29.11.2019 - 19:32 |
Kazanan belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada 15 bin lirayı kim kazandı?
FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki kazananı belli oldu. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 29 Kasım haftası kim kazandı? Hangi gelin 15 bin liranın sahibi oldu? İşte şaşırtan o isim...
Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali yaşanıyor. Gelinler arasında yaşanan mücadeleyi, kaynanalar değerlendiriyor. Beş günlük yarışın sonunda haftanın kazanan gelini 15 bin liranın sahibi oluyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın da gelinlerin yaptığı yemeklere verdiği puan ile haftanın birincisi belirleniyor. İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofarada birincisi...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu hafta kazanan ismi, Cemile oluyor.