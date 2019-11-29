MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kazanan belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada 15 bin lirayı kim kazandı?
ABONE OL
29.11.2019 - 19:32 |

Kazanan belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada 15 bin lirayı kim kazandı?

FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki kazananı belli oldu. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 29 Kasım haftası kim kazandı? Hangi gelin 15 bin liranın sahibi oldu? İşte şaşırtan o isim...

Kazanan belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada 15 bin lirayı kim kazandı?

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali yaşanıyor. Gelinler arasında yaşanan mücadeleyi, kaynanalar değerlendiriyor. Beş günlük yarışın sonunda haftanın kazanan gelini 15 bin liranın sahibi oluyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın da gelinlerin yaptığı yemeklere verdiği puan ile haftanın birincisi belirleniyor. İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofarada birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu hafta kazanan ismi, Cemile oluyor.

Kazanan belli oldu Zuhal Topalla Sofrada 15 bin lirayı kim kazandı

29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asitli saldırıya uğrayan Berfin: Kafamı kaldırıp son kez baktım

Asitli saldırıya uğrayan Berfin: Kafamı kaldırıp son kez baktım

Milli Piyango sonuçları - 29 Kasım Cuma çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları - 29 Kasım Cuma çekiliş sonuçları

FETÖ davasında 11 sanığa hapis cezası

FETÖ davasında 11 sanığa hapis cezası

Tepsi mantı nasıl yapılır? Tepsi mantı tarifi

Tepsi mantı nasıl yapılır? Tepsi mantı tarifi

Sıradaki Haber