Kazaya müdahale eden polise araba çarptı

Abdullah Balta'nın kullandığı kamyon, ilçe girişine 3 kilometre kala yol kenarındaki tabelalara çarparak geçtiği karşı şeritte devrildi.
Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan Balta, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada Mehmet M. idaresindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil, olay yerinde yol güvenliğini sağlayan Malkara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi trafik polislerinden Recep Büyük'e (38) çarptı.
Yaralanan Büyük, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Mehmet M, gözaltına alındı.