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06.11.2019 - 14:11 | | DHA

Kazaya neden oldu, yaralıya yardım etmek yerine telefonuyla konuştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün Sarı'ya yardım etmek cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazaya neden oldu, yaralıya yardım etmek yerine telefonuyla konuştu
Kazaya neden oldu, yardım etmek yerine yaptıklarıyla şaşırttı
Kazaya neden oldu, yardım etmek yerine yaptıklarıyla şaşırttı
Kazaya neden oldu, yardım etmek yerine yaptıklarıyla şaşırttı
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Kaza, 4 Kasım'da Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana geldi. 80 LM 593 plakalı motosikletini alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne çeken İlker Sarı (43), arkasından gelen pikabın, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı otomobile çarparak üzerine savrulması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü İlker Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün cep telefonuyla konuşması dikkat çekti. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'TELEFONLA UĞRAŞMASI ÜZDÜ'

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan İlker Sarı, taburcu edildi. Pikabın üzerine savrulmasıyla kendisini kaybettiğini anlatan Sarı, "Pikap çarparak resmen havaya uçurdu. Kendimi kaybettim ama kısa süre sonra ayağa kalktım. Çok şükür iyiyim. Ama kazaya sebebiyet veren ve hatalı dönüş yapan araç şoförünün bize yardımcı olması gerekirken telefonla uğraşması beni üzdü" dedi.

Sarı, büyük şok atlattığını ve halen olayın şokunu yaşadığını belirterek, trafikte daha dikkatli olunmasını istedi.

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