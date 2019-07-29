Kazdağları’nda nöbet

Kirazlı Maden Sahası’yla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “İddia edildiği gibi maden sahası Kazdağları’nda değil, Kazdağları’na 40 km uzaklıktaki Kirazlı-Balaban Tepesi’ndedir. Maden alanında kesilecek ağaç sayısı ise 195 bin değil 13 bin 400 adettir. Çalışmanın tamamlandığı alanlarda da Rehabilitasyon Eylem Planı’yla tüm saha yeniden ağaçlandırılarak eski haline kavuşturulacak” ifadeleri yer aldı.