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29.07.2019 - 08:11

Kazdağları’nda nöbet

Çanakkale’de Kazdağları’ndaki Kirazlı Atikhisar Havzası’nda yürütülen maden arama faaliyetine karşı çıkan bir grup çevreci, Balaban çeşmesi mevkiine çadır kurarak nöbete başladı.

Kazdağları’nda nöbet

Kirazlı Maden Sahası’yla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “İddia edildiği gibi maden sahası Kazdağları’nda değil, Kazdağları’na 40 km uzaklıktaki Kirazlı-Balaban Tepesi’ndedir. Maden alanında kesilecek ağaç sayısı ise 195 bin değil 13 bin 400 adettir. Çalışmanın tamamlandığı alanlarda da Rehabilitasyon Eylem Planı’yla tüm saha yeniden ağaçlandırılarak eski haline kavuşturulacak” ifadeleri yer aldı.

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