Kazı yapılmadan, ağaç kesilmeden yapıldı! Tam bin 800 metre

Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 1 yılda tamamlanan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor.

Trabzon’un Tonya ilçesindeki Canik Şelalesi’ne ulaşmak için yapılan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, en çok yaşlıları sevindirdi. Bölgenin dik yamaçlardan oluşmasından dolayı yürüme alanlarının kısıtlı olması Tonya Belediyesi’ni harekete geçirirken, yaklaşık 1 buçuk milyon TL’ye mal olan yürüyüş yolu vatandaşların hizmetine sunuldu. Kazı yapılmadan, ağaç kesilmeden ve duvar örülmeden yapılan yürüyüş yolunda ahşap zemin ve seyir teraslar yer alıyor. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi’ne ulaşmak için Tonya Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlanılan yürüyüş yolu projesinde hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi. Proje kapsamında ahşap korkuluklar ile birlikte belirli noktalarda seyir terasları yer alırken yürüyüş yolunun toplam uzunluğu ise bin 800 metre.

İlçe merkezine 700 metre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliği ile ön plana çıkarılmaya çalışılan Canik Şelalesi’nin turizme katkı sunması hedefleniyor. Bugünlerde havaların güneşli olmasıyla yoğun ilginin olduğu yürüyüş yolunda özellikle yaşlılarında yürümesi dikkat çekti. Yöre sakinlerinden Fatma Cora, yürüyüş yolunu yapanlara teşekkür ederek, “Yapanlardan Allah razı olsun çok iyi. Zorlanmadan çok rahat yürüyoruz. Ağaçları da kesmedikleri için çok iyi oldu. Çevreyi gezmekten insan keyif alıyor. Biz zaten doğanın yeşiline alışık olduğumuz için burasının da doğayla uyumlu olması çok güzel. Yaşlı olduğum için dik yerlerden yürürken zorlanıyordum burası düz olunca rahat rahat yürüyorum” diye konuştu.

Hacer Şahin ise, yürüyüş yolunun çok güzel olduğunu belirterek, “Bende yaşlı olduğum için yamaçlarda pek yürüyemiyordum. Burası düz, rahat rahat yürüyoruz. Çok güzel oldu” dedi.

Asiye Kalyoncu da, “İkinci kez bu yoldan yürüyorum. Çok güzel oldu. Burada yürümek beni fazla yormuyor” şeklinde konuştu.

Engin Karaçayır ise, yürüyüş yolunun şuana kadar Tonya’ya yapılan en güzel faaliyet olduğunu ifade ederek, "Tonya’da bu zamana kadar yapılmış en güzel sosyal faaliyet. Yazın çok gelen oluyor. Buranın sayesinde Tonya’ya gelen çok oluyor” ifadelerini kullandı.

Süleyman Serdar de, ilk kez geldiğini belirterek, "Harika bir şey, iyi düşünülmüş. Burası insanı rahatlatıyor diyebiliriz. Doğayı tahrip etmeden ortaya böyle bir şey çıkması çok güzel oldu” dedi.