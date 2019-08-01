KDK’ya başvurular arttı! Vatandaş hak aramayı fark etti

Başvuru sayısındaki artış, KDK’nın “hak arama kültürünün yaygınlaşması ve farkındalığın artırılması amacıyla başlattığı bilgilendirme faaliyetlerinin” etkili olduğunu gösterdi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde KDK’ya başvurulara ve kurumun kararlarına ilişkin bilgi istedi. Şentop yerine soruyu yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bazı münferit durumlarla karşılaşılsa da kurumca istenen bilgi ve belgeların kısa sürede karşılandığını belirtti. KDK’nın tavsiye kararlarına uymayan idarelere yönelik olarak herhangi bir yaptırım uygulama yetkisi bulunmadığından kararları uygulamayan idarelere yönelik olarak herhangi bir soruşturma da açılamadığının vurgulandığı açıklamada, kurumun idarelerin karara uyma oranlarının yükselmesi için çeşitli faaliyetler yürüttüğü ifade edildi.

Farkındalık arttı

Yanıta göre; KDK’ya Temmuz 2019 itibarıyla 10 bin 221 başvuru olmak üzere 2017’den bugüne kadar toplam 44 bin 937 başvuru yapıldı. Bu doğrultuda KDK’ya 2017’de 17 bin 131, 2018’de 17 bin 585, 2019’da 10 bin 221 başvuru gerçekleşti. 3 yıl boyunca en fazla başvuru “kamu personel rejimi” alanında yapıldı. Bu alanı “eğitim öğretim, gençlik, spor” ve “adalet, milli savunma ve güvenlik” alanları takip etti.

Yanıtta tavsiye kararlarına uyan ve uymayan kurumlar da belirlendi. Temmuz 2019 itibarıyla kurumlar verilen 797 tavsiye kararının 647’sine uydu. Buna göre, verilen tavsiye kararlarına yüzde 90 ile yüzde 100 arasında uyan kurumlar Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, Afet ve Acil Yönetim Kurulu Başkanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı oldu.