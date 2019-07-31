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31.07.2019 - 12:16| İHA

Keçiler kafenin masasında bulunan şekerleri yedi!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde otlayan keçiler, yol kenarında bulunan bir kafeyi bastı. Sevimli keçiler masaların üzerlerindeki şekerleri paketleriyle yerken, kafede çalışan personel keçileri güçlükle uzaklaştırdı.

Keçiler kafenin masasında bulunan şekerleri yedi!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir çay bahçesi keçilerin istilasına uğradı. Yol kenarında otlayan sevimli keçiler yolun karşısına geçerek kafedeki masaları yokladı. Masalarda paketli halde bulunan şekerlerin kokusunu alan keçiler masaların üzerine çıkarak şekerleri paketleriyle birlikte yemeye başladı. Keçilerin masalara dadandığını fark eden işletme personeli Yasin Genç, keçileri uzaklaştırmak için uzun süre ter döktü. Keçileri güçlükle uzaklaştıran Genç, zaman zaman benzer olaylarla karşılaştıklarını ve duruma alıştıklarını söyledi.

Keçilerin kafelerin masasında bulunan şekerleri yemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

 

 

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