16.11.2019 - 07:50 |
Kediler ve Erkekler
Gazeteci Barış Soydan’ın ilk öykü kitabı “Kediler ve Erkekler”, The Roman Yayınları tarafından okurla buluştu. Kedilerle erkekler arasındaki yoldaşlığa odaklanan kitap kısa öykülerden oluşuyor. Üniversiteden politik nedenlerle kovulduktan sonra çareyi rüzgâr santralinde bekçilik yapmakta bulan Kerem’in yeni doğum yapan Roza’yla, cezaevinden ayakları tutmaz, gözleri görmez halde çıkan Wernicke-Korsakoff hastası devrimci Adnan’ın Tarçın’la kurduğu dostluk öykülerden birkaçı.