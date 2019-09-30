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30.09.2019 - 15:09 | | DHA

Keklerin içinden uyuşturucu fışkırdı!

Bolu’da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada hazır kekler içerisine gizlenmiş 200,9 gram metamfetamin ve 25,33 gram bonzai ele geçirilirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keklerin içinden uyuşturucu fışkırdı!

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada hazır kekler içine gizlenmiş halde 5 paket 200,9 gram metamfetamin, 3 paket halinde 25,33 gram bonzai maddesi ile 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Keklerin içinden uyuşturucu fışkırdı

Uyuşturucu el koyan ekipler otomobilde bulunan işsiz A.Ü.(23), hamallık yapan M.Ö. (24) ve pastacı N.T.'yi (43) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

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