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15.11.2019 - 15:20 |

Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Kelebekler filmi bu gece ilk kez televizyonda yayınlanacak. Filmi sinemada izlemeyenler filmin saatini beklerken bir yandan da 'Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?' sorularına cevap arıyor.

Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

 

Başrollerini Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin'in paylaştığı Kelebekler filmi bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Filmin dram ve komedi türündeki filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilirken bir yandan da fimin nerede çekildiği aratılıyor.

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU

Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI

Bartu Küçükçağlayan

Tuğçe Altuğ

Serkan Keskin

Hakan Karsak

Ezgi Mola

Ercan Kesal

Bedir Bedir

Gülçin Kültür Şahin

Murat Sağlam

Seda Türkmen

Mustafa Kırantepe

Serkan Ercan

Emin Alper

KELEBEKLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmenin ilk filminde de bahsedilen Milas’taki Hasanlar Köyü’nde çekildi. Film bazen absürt komedi tadında ilerlerken bazen de bir aile filmi tadına bürünüyor.

Yıllardır oradalar! Hiçbiri satılmıyor çünkü...Ankara'da haciz, trafik cezası borçları veya çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç hurdaya döndü.
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