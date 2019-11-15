Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?
Kelebekler filmi bu gece ilk kez televizyonda yayınlanacak. Filmi sinemada izlemeyenler filmin saatini beklerken bir yandan da 'Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?' sorularına cevap arıyor.
Başrollerini Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin'in paylaştığı Kelebekler filmi bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Filmin dram ve komedi türündeki filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilirken bir yandan da fimin nerede çekildiği aratılıyor.
KELEBEKLER FİLMİ KONUSU
Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.
KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI
Bartu Küçükçağlayan
Tuğçe Altuğ
Serkan Keskin
Hakan Karsak
Ezgi Mola
Ercan Kesal
Bedir Bedir
Gülçin Kültür Şahin
Murat Sağlam
Seda Türkmen
Mustafa Kırantepe
Serkan Ercan
Emin Alper
KELEBEKLER NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmenin ilk filminde de bahsedilen Milas’taki Hasanlar Köyü’nde çekildi. Film bazen absürt komedi tadında ilerlerken bazen de bir aile filmi tadına bürünüyor.