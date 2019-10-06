Kelebekler Vadisi’ne “hassas koruma”

Resmi Gazete’de dün yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla Fethiye’deki Kelebekler Vadisi, Konya Karatay’daki Obruk Gölü ve Osmaniye Sumbas’taki Şarlak Şelalesi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.



