06.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Kelebekler Vadisi’ne “hassas koruma”
Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi ve Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.
Resmi Gazete’de dün yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla Fethiye’deki Kelebekler Vadisi, Konya Karatay’daki Obruk Gölü ve Osmaniye Sumbas’taki Şarlak Şelalesi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.