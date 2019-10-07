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07.10.2019 - 07:50 |

Kelebekler Vadisi’ne koruma

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü “kesin korunacak hassas alan” olarak belirlendi.

Kelebekler Vadisi’ne koruma

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kelebekler Vadisi’nin “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Karaca, “Seçimden önce ranta karşı duracağımıza söz vermiştik, Kelebekler Vadisi için olağanüstü gayret sarf ettik ve sonucunu aldık. Seçimden önce ne dediysek sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.

 

Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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