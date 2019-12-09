09.12.2019 - 22:56 |
Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı
Son dönemin en çok merak edilen oyunları arasında yer alan Kelime Savaşı'nda şerbetli tatlılar sorusu olay oldu. Uygulamayı indiren ve birbirini tanımayan kişilerin oynadığı kelime savasinda şerbetli tatlılar sorusu merak konusu oldu. Peki şerbetli tatlılarda neler var?
Şerbetli tatlılar denilince ilk akla baklava. Fakat herkes bunu yazacağı için sizler için daha az bilinen şerbetli tatlıları sıralamak istedik. İşte kelime savaşı oyununda karşınıza gelen şerbetli tatlılar sorusuna vereceğiniz cevaplar:
Yumuk, şekerpare, künefe,kadayıf, baklava, nevzine, kalburabastı, lokma, dilber dudağı, revani, kemalpaşa, şambali, vezir parmağı, bal kabağı, tulumba, şöbiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.