MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı
ABONE OL
09.12.2019 - 22:56 |

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Son dönemin en çok merak edilen oyunları arasında yer alan Kelime Savaşı'nda şerbetli tatlılar sorusu olay oldu. Uygulamayı indiren ve birbirini tanımayan kişilerin oynadığı kelime savasinda şerbetli tatlılar sorusu merak konusu oldu. Peki şerbetli tatlılarda neler var?

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Şerbetli tatlılar denilince ilk akla baklava. Fakat herkes bunu yazacağı için sizler için daha az bilinen şerbetli tatlıları sıralamak istedik. İşte kelime savaşı oyununda karşınıza gelen şerbetli tatlılar sorusuna vereceğiniz cevaplar:

Yumuk, şekerpare, künefe,kadayıf, baklava, nevzine, kalburabastı, lokma, dilber dudağı, revani, kemalpaşa, şambali, vezir parmağı, bal kabağı, tulumba, şöbiyet

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'artistlik' gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'artistlik' gerginliği

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Zalim İstanbul 22. son bölümde Şeniz, kendi hazırladığı tuzağa düştü! 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 22. son bölümde Şeniz, kendi hazırladığı tuzağa düştü! 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ailesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Ailesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Sıradaki Haber