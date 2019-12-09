Kelime Savaşı oyunu şerbetli tatlılar sorusunun cevabı

Şerbetli tatlılar denilince ilk akla baklava. Fakat herkes bunu yazacağı için sizler için daha az bilinen şerbetli tatlıları sıralamak istedik. İşte kelime savaşı oyununda karşınıza gelen şerbetli tatlılar sorusuna vereceğiniz cevaplar:

Yumuk, şekerpare, künefe,kadayıf, baklava, nevzine, kalburabastı, lokma, dilber dudağı, revani, kemalpaşa, şambali, vezir parmağı, bal kabağı, tulumba, şöbiyet