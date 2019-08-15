Keloğlan Yeni Masal filminde Keloğlan'ı kim canlandırıyor?

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur Ün, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru, Esvet Şahin gibi isimler yer alıyor.

Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız’ın yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Hayvanların hayatı tehlikededir. Keloğlan ve arkadaşları hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı savaşmak zorundadır. Keloğlan bu sefer de zekası sayesinde zalimleri yenebilecek midir?

İŞTE OYUNCULAR

Atilla Doğukan Türkyılmaz: Keloğlan

Yağmur Ün: Cankız

Asuman Dabak: Tijen

Kaya Akkaya: Emir

Yakup Yavru: Yusuf Dede

Esvet Şahin: Arif

Miraç Bayramoğlu: Gogo