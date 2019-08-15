15.08.2019 - 11:30
Keloğlan Yeni Masal filminde Keloğlan'ı kim canlandırıyor?
2018 yapımı olan Keloğlan Yeni Masal filmi fantastik türde izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir üstleniyor. Peki, Keloğlan'ı kim canlandırıyor? İşte Keloğlan Yeni Masal flimi oyuncu kadrosu...
Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur Ün, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru, Esvet Şahin gibi isimler yer alıyor.
Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız’ın yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Hayvanların hayatı tehlikededir. Keloğlan ve arkadaşları hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı savaşmak zorundadır. Keloğlan bu sefer de zekası sayesinde zalimleri yenebilecek midir?
İŞTE OYUNCULAR
Atilla Doğukan Türkyılmaz: Keloğlan
Yağmur Ün: Cankız
Asuman Dabak: Tijen
Kaya Akkaya: Emir
Yakup Yavru: Yusuf Dede
Esvet Şahin: Arif
Miraç Bayramoğlu: Gogo
Uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından böyle düştüŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.