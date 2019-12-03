Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu kardeşi kimdir?

TV8'in yeni yarışması Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri arasında yer alan Kemal Doğulu yorumları ile yine çok konuşuluyor. Peki Kemal Doğulu kimdir? İşte Kemal Doğulu ile ilgili merak edilenler...

KEMAL DOĞULU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Kemal Doğulu 14 Ekim 1979 Mersin doğumlu Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun abisidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi teklisini çıkardı.

Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi.

İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.