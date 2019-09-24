MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu yaşı kaç?
24.09.2019 - 08:33 |

Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu yaşı kaç?

İşte Benim Stilim yarışması ile büyük ölçüde tanınan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun da ağabeyidir. Peki, Kemal Doğulu kaç yaşında? Kemal Doğulu ile ilgili merak edilenleri derledik.

Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu yaşı kaç?

Kemal Doğulu 14 Ekim 1979 Mersin doğumlu Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı.

Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi.

İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.

 

Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika! Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

EDHO fragman! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm bu akşam!

EDHO fragman! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm bu akşam!

Sıradaki Haber