Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu yaşı kaç?

Kemal Doğulu 14 Ekim 1979 Mersin doğumlu Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı.

Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi.

İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.