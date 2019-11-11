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11.11.2019 - 09:21 |

Kemal Sunal filmleri | Kemal Sunal'ın hayatı...

Kemal Sunal doğum yıldönümünde anılıyor. 10 Kasım doğumlu olan usta sanatçı Kemal Sunal, bugünün Atatürk'ün ölüm yıldönümünü olması nedeniyle doğum gününü 11 Kasım olarak kutluyordu. İşte doğum günü anısına Kemal Sunal'ın hayatı ve filmleri ile ilgili merak edilenler...

Kemal Sunal filmleri | Kemal Sunal'ın hayatı...

Türk Sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal doğum yıldönümünde bir kez daha anılıyor. Küçük büyük herkesin gönlünde taht kuran komedi üstadı filmleri ve oyunculuğuyla günümüzde de ilgiyle izleniyor. İşte Kemal Sunal'ın filmleri ve hayatı ile ilgili detaylar...

Ali Kemal Sunal 10 Kasım 1944 İstanbul doğumlu, 3 Temmuz 2000'da vefat etmiştir.

KEMAL SUNAL HAYATI

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki tabip"tir.

Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır. Filmlerinde oynadığı "iyi, saf adam" rolleriyle beğeni kazanmıştır. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol almıştır.

Oynadığı filmlerdeki karakterlerin genel özelliği haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima "gülen" adamdır. Kendisini "çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" diyerek tanımlayan Kemal Sunal'ın sinema izleyicileri tarafından benimsenmesi ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyo ekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır. Zamlar, insanları dolandıran kişiler, geçim sıkıntısı, işsizlik, göç ve töre gibi konuların sinemasında işlenmiş olması, filmlerine birçok anlam daha kazandırmaktadır. Bunlar, güldürü içerisinde sosyal mesajlar vermek ve bazı konuları mizahi dille eleştirmektir.

Sanatçı, güldürü filmlerinin yanı sıra dram filmlerinde yer almış, ancak oynadığı tüm filmlerde "halkın içinden" "içimizden biri" imajını hiçbir zaman bozmamıştır. Aynı zamanda Kemal Sunal, öğretmenden bekçiye, kapıcılıktan çöpçüye kadar birçok karakteri oynayarak, beğeni kazanmıştır. Yüksek lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli tezi ile yapmıştır. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Sanatçı, "Gülen adam" lakabıyla anılmaktadır.

İstanbul Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun babası Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyup, Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, "bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii… " sözleriyle açıklamıştır. Yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde başlasa da, bu bölüme devam edememiştir. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır. İş yaşantısını,"Ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emeklidir. Yaz tatillerinde ayakkabı, kitap parasına yardımcı olmak için çalışırdım" diye açıklamıştır. 35 yaşında askere giden sanatçı, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması sebebiyle, "birliğin düzenini bozuyor" denilerek, eğitimlere katılmamış, kademede görev almıştır. Usta birliğinde "armoni mızıkası" isimli moral grubuna dağıtımı olmuş, bu vesile ile Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştır.

Sanatçı, Devekuşu kabare tiyatrosundayken, 1972-1973 tarihindeki Ankara turnesi sırasında sonradan eşi olacak Gül Sunal ile tanışmış, 1975 Nisan ayında Beyoğlu evlendirme dairesinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimli iki çocukları olmuştur. 12 Eylül döneminde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirmiş ve ardından yüksek lisans yapmıştır. Yüksek Lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli teziyle yapmıştır.

Sanatçı kendi profilinin, oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözlerle belirtmektedir; "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" "aynı zamanda iş ve ev yaşamında titizim" sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında, ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiç hissettirmemiş, eşinin tanımına göre "aile babası" profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerine daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocukları ile çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen sanatçı; filmlerinin aksine, çok fazla gülmeyen ve sululuktan hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Dinlemeyi anlatmaya tercih eden sanatçı, kendi iç dünyasında da duygusal bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda çok da iyi bir arşivci olan sanatçı, kendisi ve ailesiyle ilgili belge, fotoğraf, anı yazısı, kendisine gelen mektuplar gibi manevi değeri olan eşyaları, büyük bir titizlikle ve düzenle saklamış, çocuklarının çizdiği resimlere kadar her şeyi titizlikle ve özenle saklamıştır. Renkli kıyafetler giymeyi seven sanatçının, kıyafet alışverişlerini çoğu zaman eşi yapmıştır. Kendisine gelen mektupların hepsini okuyan sanatçı, yine aynı özenle bu mektuplara cevaplar vermiş ve bizzat kendisi postaneye götürüp gönderimlerini yapmıştır.

Kemal Sunal, hem yüzünün fizik yapısı hem de mimik ve jestleriyle Fransız komedyen ve şarkıcı Fernandel'e benzetilmektedir. Fernandel 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar tıpkı onun gibi sayısız komedi filmi çevirmiştir. Kendisiyle yapılan bir röportajda Sunal, kendisi için 'at suratlı' gibi benzetmeler bile yapıldığını, ama en çok Zeki Müren'in kendisini 'Fernandel'le Jean-Paul Belmondo karışımı' diye tanımlamasının hoşuna gittiğini belirtmiştir.

Vefa Lisesindeki felsefe hocası Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

1972      Tatlı Dillim           Basketbolcu       İlk rol aldığı film

1973      Oh Olsun             Fazıl Haznedar 

              Güllü Geliyor Güllü          Kiralık Katil

              Canım Kardeşim               Yolcu

              Yalancı Yarim     Kemal

              1974      Salak Milyoner  Saffet  

               Köyden İndim Şehire     Saffet   Salak Milyoner'in devam filmidir.

               Mavi Boncuk     Kaymakam Cafer            

                Hasret Sahne Işıkçısı Yanık

                Salako Salako   İlk başrolü.

1975      Şaşkın Damat     Apti      

               Hanzo  Hanzo / Cabbar İki farklı karakteri oynadığı ilk film.

                Hababam Sınıfı               İnek Şaban        

                Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı       İnek Şaban

1976      Tosun Paşa Tosun Paşa / Şaban

               Süt Kardeşler    Şaban                  

               Sahte Kabadayı Kemal  

               Meraklı Köfteci Zühtü Karışan   

               Kapıcılar Kralı    Seyyit   Bu filmdeki rolüyle 1977'de Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

                Hababam Sınıfı Uyanıyor İnek Şaban                   

1977      Sakar Şakir          Şakir / Hasan Emmi        

               Şabanoğlu Şaban            Şaban  

               İbo ile Güllüşah               İbo                         Hababam Sınıfı Tatilde                İnek Şaban         Oynadığı son Hababam Sınıfı serisi filmi.

                Çöpçüler Kralı                  Apti Şakrak        

1978      Yüz Numaralı Adam        Evet       Şaban Erkök      

               Köşeyi Dönen Adam      Adem Zengin                   

                Kibar Feyzo                      Feyzo   

                İyi Aile Çocuğu Kemal / Cemal 

                İnek Şaban                       Şaban / Kaleci Bülent    

                Avanak Apti                     Apti                      

1979      Umudumuz Şaban                                          Şaban                  

               Şark Bülbülü                     Şaban Ballıses                  

               Korkusuz Korkak                             Mülayim Sert   

               Dokunmayın Şabanıma Şaban                  

               Bekçiler Kralı                     Şaban Özgüneş               

1980      Zübük                   İbrahim Zübükzade                       

              Gol Kralı                               Sait Sarıoğlu                      

              Gerzek Şaban    Osman / Seyfi  

              Devlet Kuşu        Mustafa             

1981      Üç Kağıtçı                            Rıfkı      

               Kanlı Nigar         Abdi / Narçın    

               Davaro Memo / Davaro               

1982      Yedi Bela Hüsnü               Hüsnü  

               Doktor Civanım                                               Kemal  

1983      Tokatçı                 Osman                

               Kılıbık                                   Kamil    

                En Büyük Şaban                             Şaban  

                 Çarıklı Milyoner            Bayram   Kemal Sunal bu filmin senaryosunu Kartal Tibet, İhsan Yüce ve Memduh Ün'le birlikte yazmıştır.

1984      Şabaniye                             Şaban / Şabaniye           

              Postacı Adem Keskin    

               Ortadirek Şaban  Şaban              

               Atla Gel Şaban  Niyazi    Filmin adında Şaban geçmesine rağmen Kemal Sunal, Niyazi rolünü oynamıştır.

1985      Sosyete Şaban  Şaban Ağa / Dilaver Bey Kemal Sunal bu filmin senaryosunu Kartal Tibet ve İhsan Yüce'yle birlikte yazmıştır.

               Şendul Şaban    Şaban  

              Şaban Pabucu Yarım       Şaban  

               Keriz                                    Zülfü    

               Katma Değer Şaban                       Şaban  

               Gurbetçi Şaban Şaban Yıldız        Şaban rolünü oynadığı son film.

 1986     Yoksul                   Yoksul  

               Tarzan Rıfkı                       Rıfkı      

               Garip                                   Kemal  

               Deli Deli Küpeli                Deli Kaymakam

                Davacı                 Yunus  

1987      Yakışıklı                Selim    

               Kiracı                                    Kerim   

               Japon İşi                                             Veysel 

1988      Uyanık Gazeteci                                              Ali          

               Sevimli Hırsız                    Metin Mertoğlu              

               Polizei                  Ali Ekber                            

               Öğretmen                         Hüsnü                 

                İnatçı                   Bayram               

               Düttürü Dünya                Dütdüt Mehmet             

               Bıçkın   Ali / Kemal         

1989      Zehir Hafiye                                       Cemal  

               Talih Kuşu                          Osman Abalı

                Gülen Adam                    Yusuf Şaplak     

1990      Koltuk Belası                                      Zühtü Kaya

               Boynu Bükük Küheylan                                İbrahim Küheylan

               Abuk Sabuk 1 Film                                         Ademoğlu Ali

1991      Varyemez                                          Ragıp Elibol

1999      Propaganda                                       Mehdi  Oğlu Ali Sunal'la birlikte oynadığı tek film.

15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
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