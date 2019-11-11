Kemal Sunal filmleri | Kemal Sunal'ın hayatı...

Türk Sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal doğum yıldönümünde bir kez daha anılıyor. Küçük büyük herkesin gönlünde taht kuran komedi üstadı filmleri ve oyunculuğuyla günümüzde de ilgiyle izleniyor. İşte Kemal Sunal'ın filmleri ve hayatı ile ilgili detaylar...

Ali Kemal Sunal 10 Kasım 1944 İstanbul doğumlu, 3 Temmuz 2000'da vefat etmiştir.

KEMAL SUNAL HAYATI

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki tabip"tir.

Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır. Filmlerinde oynadığı "iyi, saf adam" rolleriyle beğeni kazanmıştır. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol almıştır.

Oynadığı filmlerdeki karakterlerin genel özelliği haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima "gülen" adamdır. Kendisini "çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" diyerek tanımlayan Kemal Sunal'ın sinema izleyicileri tarafından benimsenmesi ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyo ekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır. Zamlar, insanları dolandıran kişiler, geçim sıkıntısı, işsizlik, göç ve töre gibi konuların sinemasında işlenmiş olması, filmlerine birçok anlam daha kazandırmaktadır. Bunlar, güldürü içerisinde sosyal mesajlar vermek ve bazı konuları mizahi dille eleştirmektir.

Sanatçı, güldürü filmlerinin yanı sıra dram filmlerinde yer almış, ancak oynadığı tüm filmlerde "halkın içinden" "içimizden biri" imajını hiçbir zaman bozmamıştır. Aynı zamanda Kemal Sunal, öğretmenden bekçiye, kapıcılıktan çöpçüye kadar birçok karakteri oynayarak, beğeni kazanmıştır. Yüksek lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli tezi ile yapmıştır. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Sanatçı, "Gülen adam" lakabıyla anılmaktadır.

İstanbul Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun babası Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyup, Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, "bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii… " sözleriyle açıklamıştır. Yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde başlasa da, bu bölüme devam edememiştir. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır. İş yaşantısını,"Ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emeklidir. Yaz tatillerinde ayakkabı, kitap parasına yardımcı olmak için çalışırdım" diye açıklamıştır. 35 yaşında askere giden sanatçı, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması sebebiyle, "birliğin düzenini bozuyor" denilerek, eğitimlere katılmamış, kademede görev almıştır. Usta birliğinde "armoni mızıkası" isimli moral grubuna dağıtımı olmuş, bu vesile ile Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştır.

Sanatçı, Devekuşu kabare tiyatrosundayken, 1972-1973 tarihindeki Ankara turnesi sırasında sonradan eşi olacak Gül Sunal ile tanışmış, 1975 Nisan ayında Beyoğlu evlendirme dairesinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimli iki çocukları olmuştur. 12 Eylül döneminde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirmiş ve ardından yüksek lisans yapmıştır. Yüksek Lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli teziyle yapmıştır.

Sanatçı kendi profilinin, oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözlerle belirtmektedir; "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" "aynı zamanda iş ve ev yaşamında titizim" sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında, ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiç hissettirmemiş, eşinin tanımına göre "aile babası" profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerine daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocukları ile çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen sanatçı; filmlerinin aksine, çok fazla gülmeyen ve sululuktan hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Dinlemeyi anlatmaya tercih eden sanatçı, kendi iç dünyasında da duygusal bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda çok da iyi bir arşivci olan sanatçı, kendisi ve ailesiyle ilgili belge, fotoğraf, anı yazısı, kendisine gelen mektuplar gibi manevi değeri olan eşyaları, büyük bir titizlikle ve düzenle saklamış, çocuklarının çizdiği resimlere kadar her şeyi titizlikle ve özenle saklamıştır. Renkli kıyafetler giymeyi seven sanatçının, kıyafet alışverişlerini çoğu zaman eşi yapmıştır. Kendisine gelen mektupların hepsini okuyan sanatçı, yine aynı özenle bu mektuplara cevaplar vermiş ve bizzat kendisi postaneye götürüp gönderimlerini yapmıştır.

Kemal Sunal, hem yüzünün fizik yapısı hem de mimik ve jestleriyle Fransız komedyen ve şarkıcı Fernandel'e benzetilmektedir. Fernandel 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar tıpkı onun gibi sayısız komedi filmi çevirmiştir. Kendisiyle yapılan bir röportajda Sunal, kendisi için 'at suratlı' gibi benzetmeler bile yapıldığını, ama en çok Zeki Müren'in kendisini 'Fernandel'le Jean-Paul Belmondo karışımı' diye tanımlamasının hoşuna gittiğini belirtmiştir.

Vefa Lisesindeki felsefe hocası Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

1972 Tatlı Dillim Basketbolcu İlk rol aldığı film

1973 Oh Olsun Fazıl Haznedar

Güllü Geliyor Güllü Kiralık Katil

Canım Kardeşim Yolcu

Yalancı Yarim Kemal

1974 Salak Milyoner Saffet

Köyden İndim Şehire Saffet Salak Milyoner'in devam filmidir.

Mavi Boncuk Kaymakam Cafer

Hasret Sahne Işıkçısı Yanık

Salako Salako İlk başrolü.

1975 Şaşkın Damat Apti

Hanzo Hanzo / Cabbar İki farklı karakteri oynadığı ilk film.

Hababam Sınıfı İnek Şaban

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı İnek Şaban

1976 Tosun Paşa Tosun Paşa / Şaban

Süt Kardeşler Şaban

Sahte Kabadayı Kemal

Meraklı Köfteci Zühtü Karışan

Kapıcılar Kralı Seyyit Bu filmdeki rolüyle 1977'de Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Hababam Sınıfı Uyanıyor İnek Şaban

1977 Sakar Şakir Şakir / Hasan Emmi

Şabanoğlu Şaban Şaban

İbo ile Güllüşah İbo Hababam Sınıfı Tatilde İnek Şaban Oynadığı son Hababam Sınıfı serisi filmi.

Çöpçüler Kralı Apti Şakrak

1978 Yüz Numaralı Adam Evet Şaban Erkök

Köşeyi Dönen Adam Adem Zengin

Kibar Feyzo Feyzo

İyi Aile Çocuğu Kemal / Cemal

İnek Şaban Şaban / Kaleci Bülent

Avanak Apti Apti

1979 Umudumuz Şaban Şaban

Şark Bülbülü Şaban Ballıses

Korkusuz Korkak Mülayim Sert

Dokunmayın Şabanıma Şaban

Bekçiler Kralı Şaban Özgüneş

1980 Zübük İbrahim Zübükzade

Gol Kralı Sait Sarıoğlu

Gerzek Şaban Osman / Seyfi

Devlet Kuşu Mustafa

1981 Üç Kağıtçı Rıfkı

Kanlı Nigar Abdi / Narçın

Davaro Memo / Davaro

1982 Yedi Bela Hüsnü Hüsnü

Doktor Civanım Kemal

1983 Tokatçı Osman

Kılıbık Kamil

En Büyük Şaban Şaban

Çarıklı Milyoner Bayram Kemal Sunal bu filmin senaryosunu Kartal Tibet, İhsan Yüce ve Memduh Ün'le birlikte yazmıştır.

1984 Şabaniye Şaban / Şabaniye

Postacı Adem Keskin

Ortadirek Şaban Şaban

Atla Gel Şaban Niyazi Filmin adında Şaban geçmesine rağmen Kemal Sunal, Niyazi rolünü oynamıştır.

1985 Sosyete Şaban Şaban Ağa / Dilaver Bey Kemal Sunal bu filmin senaryosunu Kartal Tibet ve İhsan Yüce'yle birlikte yazmıştır.

Şendul Şaban Şaban

Şaban Pabucu Yarım Şaban

Keriz Zülfü

Katma Değer Şaban Şaban

Gurbetçi Şaban Şaban Yıldız Şaban rolünü oynadığı son film.

1986 Yoksul Yoksul

Tarzan Rıfkı Rıfkı

Garip Kemal

Deli Deli Küpeli Deli Kaymakam

Davacı Yunus

1987 Yakışıklı Selim

Kiracı Kerim

Japon İşi Veysel

1988 Uyanık Gazeteci Ali

Sevimli Hırsız Metin Mertoğlu

Polizei Ali Ekber

Öğretmen Hüsnü

İnatçı Bayram

Düttürü Dünya Dütdüt Mehmet

Bıçkın Ali / Kemal

1989 Zehir Hafiye Cemal

Talih Kuşu Osman Abalı

Gülen Adam Yusuf Şaplak

1990 Koltuk Belası Zühtü Kaya

Boynu Bükük Küheylan İbrahim Küheylan

Abuk Sabuk 1 Film Ademoğlu Ali

1991 Varyemez Ragıp Elibol

1999 Propaganda Mehdi Oğlu Ali Sunal'la birlikte oynadığı tek film.