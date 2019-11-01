Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal kaç yaşında? Ali Sunal kiminle evli?

Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Filmografi



1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.

2003 Okul Alparslan Bey

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu

2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi2011 Banka Yapım aşamasında

2011 - 2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu

2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu

2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirçi/Sırat Çirçi konuk oyuncu

2019 Hareket Sekiz Polis memuru Başrol oyuncusu



Televizyon



1997 Şaban ile Şirin

2000 Fosforlu Cevriye Sivil Polis

2002-2003 En Son Babalar Duyar Mustafa

2004 Sayın Bakanım Cömert

2005 Kanlı Düğün Orhan

2007 Komedi Dükkanı Kendisi Konuk oyuncu Sana Mecburum Berat

2008 Benim Annem Bir Melek Çetin Turuncu

2009 2010 Yaprak Dökümü Serhat 5. sezon

2011 5'er Beşer Aziz Güngör Esen

2011 Huzurum Kalmadı 2012 İnsanlar Alemi Aziz

2013-günümüz. Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu

2013 Güzel Çirkin Murat Komiser Başrol oyuncu