Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal kaç yaşında? Ali Sunal kiminle evli?
22 Eylül 1977'de İstanbul'da doğan Ali Sunal, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut " ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır.
Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.
Filmografi
1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.
2003 Okul Alparslan Bey
2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu
2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi2011 Banka Yapım aşamasında
2011 - 2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu
2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu
2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirçi/Sırat Çirçi konuk oyuncu
2019 Hareket Sekiz Polis memuru Başrol oyuncusu
Televizyon
1997 Şaban ile Şirin
2000 Fosforlu Cevriye Sivil Polis
2002-2003 En Son Babalar Duyar Mustafa
2004 Sayın Bakanım Cömert
2005 Kanlı Düğün Orhan
2007 Komedi Dükkanı Kendisi Konuk oyuncu Sana Mecburum Berat
2008 Benim Annem Bir Melek Çetin Turuncu
2009 2010 Yaprak Dökümü Serhat 5. sezon
2011 5'er Beşer Aziz Güngör Esen
2011 Huzurum Kalmadı 2012 İnsanlar Alemi Aziz
2013-günümüz. Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu
2013 Güzel Çirkin Murat Komiser Başrol oyuncu