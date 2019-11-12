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12.11.2019 - 14:50 | | İHA

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunun 2018/21972 sayılı soruşturmasına istinaden Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta olan Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bugün gözaltına alındı.

Çamlıca Televizyon Kulesi'nde 'son parçalar' yerleştiriliyorÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında, alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.
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