Kemerburgaz için halk yanlış bilgilendiriliyor

Orman Genel Müdürlüğü’nce, ülkenin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul’da 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 mesire yerinin tescil edilerek halkın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, kentte 11 şehir ormanının hizmete alındığı, biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası’nda olmak üzere iki büyük şehir ormanının da planlanarak tescil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İBB Başkanlığı arasında 2012’de imzalanan sözleşme gereği Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 10 yıl kiraya verildiği, bu kapsamda belediyenin kent ormanını üç etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü bilgisine yer verildi.

‘Vicdansızlık’

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da “İmara değil halka açıyoruz demek, sanki önceki yönetim bu ormanı imara açmak istemiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu büyük bir vicdansızlıktır” dedi. Göksu, söz konusu bölgenin önceki yönetim zamanında park alanı olarak düzenlendiğini söyledi.