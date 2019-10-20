'Kemerli kavga' saniye saniye görüntülendi

Taksim’de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Havalı tabanca ile vurulan yavru kediye sahip çıktılarRusya'da yavru bir kediye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boncuk atan havalı tabanca ile 9 el ateş edildi. Ölüme terk edilen yavru kedi, getirildiği hayvan koruma merkezinde ameliyata alındı ve kurşunların yarısından fazlası çıkarıldı. Yavru kedinin iyileşme süreci sosyal medyada hayvan koruma merkezince paylaşıldı.