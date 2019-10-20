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20.10.2019 - 11:06 | | DHA

'Kemerli kavga' saniye saniye görüntülendi

İstanbul Taksim’de iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

'Kemerli kavga' saniye saniye görüntülendi

Taksim’de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

 

 

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