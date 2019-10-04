Kenan Doğulu Beren Saat ne zaman evlendi?

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan oyuncu Beren Saat (35) ile şarkıcı Kenan Doğulu (45), ilişkileri hakkında flaş bir karar verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ilişkileri ile gündemden düşmeyen ikili barıştı. Beren Saat'in, bir hafta önce evine geri döndüğü öğrenildi.

KENAN DOĞULU BEREN SAAT NE ZAMAN EVLENDİ?

2012 yılından beri birlikte olan Kenan Doğulu ve Beren Saat 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlandı. Çift 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlendi.