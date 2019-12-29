29.12.2019 - 13:40 | | İHA
Kendi aracının altında kalarak can verdi!
Trabzon’un Araklı ilçesinde aracının kaymasını engellerken aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayacık mahallesinde yol kenarına aracını park eden Ümit Mustafa Bayraktar (40) bir süre sonra aracın kaydığı fark etti. Aracının kaymasını engellemeye çalışan Bayraktar aracın altında kalarak ağır yaralandı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayraktar’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Onu gören kedi ve köpekler esas duruşa geçiyorAntalya’da 60 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak kedileri ve köpekleri için harcıyor. 100’e yakın kediyi ciğerle, onlarca köpeği de kızartılmış tavukla besleyen Güç’ü gören sokak hayvanları adeta esas duruşa geçiyor.