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19.10.2019 - 06:52 | | AA

Kendi kurtuldu ama... Arkasına bile bakmadan kaçtı

Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kendi kurtuldu ama... Arkasına bile bakmadan kaçtı

 

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 BHJ 09 plakalı kiralık otomobil, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'daki aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyerleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendi kurtuldu ama... Arkasına bile bakmadan kaçtı

 

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