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03.01.2020 - 11:47 | | AA

Kendi mahallesindeki evleri iÅŸaretledi

Malatya'nÄ±n AkÃ§adaÄŸ ilÃ§esi DedekÃ¶y Mahallesi'nde Alevi vatandaÅŸlara ait evlerin kapÄ±larÄ±nÄ± ve duvarlarÄ±nÄ± iÅŸaretleyen zanlÄ± yakalandÄ±.

Kendi mahallesindeki evleri iÅŸaretledi

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Alevi vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahallenin muhtarÄ±, dÃ¼n gece AkÃ§adaÄŸ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arayarak 5 evin kapÄ±sÄ±na ve duvarlarÄ±na yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸaret konulduÄŸunu bildirdi.

YapÄ±lan incelemede mahalledeki 5 evin kapÄ± ve duvarlarÄ±na "Aleviler gitsin, TÃ¼rkiye MÃ¼slÃ¼mandÄ±r" yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, "X" iÅŸareti konulduÄŸu belirlendi.

SÃ¶z konusu yazÄ±larÄ± yazan ÅŸÃ¼phelinin aynÄ± mahallede ikamet eden ve muhtarÄ±n yeÄŸeni B.Ã‡. olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼pheli, jandarma ekiplerince olaydan kÄ±sa sÃ¼re sonra yakalandÄ±.

Ãœst aramasÄ±nda yazÄ±larÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± boya kalemi bulunan ÅŸÃ¼phelinin, ilk beyanÄ±nda gÃ¼venlik korucusu olmak istediÄŸini, mahallenin gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ± oluÅŸturmak amacÄ±yla evleri iÅŸaretlediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼pheli B.Ã‡, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Kendi mahallesindeki evleri iÅŸaretledi

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Otomobil ok gibi saplandÄ±BaÄŸcÄ±lar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çÄ±kan otomobil bariyerlere çarptÄ±. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanÄ±rken sÄ±kÄ±ÅŸan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardÄ±.
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