Kendi mahallesindeki evleri iÅŸaretledi

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Alevi vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahallenin muhtarÄ±, dÃ¼n gece AkÃ§adaÄŸ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arayarak 5 evin kapÄ±sÄ±na ve duvarlarÄ±na yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸaret konulduÄŸunu bildirdi.
YapÄ±lan incelemede mahalledeki 5 evin kapÄ± ve duvarlarÄ±na "Aleviler gitsin, TÃ¼rkiye MÃ¼slÃ¼mandÄ±r" yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, "X" iÅŸareti konulduÄŸu belirlendi.
SÃ¶z konusu yazÄ±larÄ± yazan ÅŸÃ¼phelinin aynÄ± mahallede ikamet eden ve muhtarÄ±n yeÄŸeni B.Ã‡. olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼pheli, jandarma ekiplerince olaydan kÄ±sa sÃ¼re sonra yakalandÄ±.
Ãœst aramasÄ±nda yazÄ±larÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± boya kalemi bulunan ÅŸÃ¼phelinin, ilk beyanÄ±nda gÃ¼venlik korucusu olmak istediÄŸini, mahallenin gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ± oluÅŸturmak amacÄ±yla evleri iÅŸaretlediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼pheli B.Ã‡, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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