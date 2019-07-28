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28.07.2019 - 08:44| DHA

Kendisine tabanca çeken damadını bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde M.E., tartışma sırasında kendisine tabanca çektiği öne sürülen damadını bıçakla ağır yaraladı.

Kendisine tabanca çeken damadını bıçakladı

Olay, saat 01.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4150 Sokak'ta meydana geldi. M.E. ile damadı H.H.Y arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.H.Y., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak kayınpederine doğrulttu, bu sırada ikili arasında arbede yaşandı. M.E., yanındaki bıçağı çekip damadını kasığından bıçakladı. H.H.Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.E. ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan H.H.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri M.E.'yi, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede yakalayarak gözaltına aldı. Kavgada kullanıldığı belirlenen bıçak ve tabancaya da el konuldu.

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