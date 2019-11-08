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08.11.2019 - 04:35 | | AA

Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dövmecilik yapan kişi, gürültü yaptığı iddiasıyla şikayet ettiği kahvehane sahibi tarafından silahla yaralandı.

Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu

 

İddiaya göre, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A, gürültü yaptığı gerekçesiyle aynı yerde kahvehane işleten Atakan B. hakkında polise şikayette bulundu.

Atakan B, hakkındaki şikayet nedeniyle Hüseyin A'ya silahla ateş etti. Bacaklarından yaralanan Hüseyin A. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Atakan B'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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