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23.07.2019 - 16:51| İHA

Kene yine can aldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kene tarafından ısırılan 19 yaşındaki Nasır Sever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kene yine can aldı!

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Sever, 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayetiyle Şemdinli Devlet Hastanesine başvurdu.

Doktorların müdahalesinin ardından önce Yüksekova'ya, daha sonra da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Sever, tedavi altına alındı. Yapılan testlerle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Sever, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle refakat eden kardeşi kontrol amaçlı gözlem altına alınırken, Nasır Sever'in cenazesi ise Van'da toprağa verildi.

 

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