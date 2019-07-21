Kenevirden ‘banknot’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin talebi üzerine sınırlandırılan kenevir üretiminin artırılacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın açıklaması sonrası gözler kenevir üretimine çevrilmişti. Çok sayıda sektörde stratejik ürün olan kenevir üretiminin artırılması için vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Vatandaşlar, kenevirin kişisel üretim ve tüketiminin önünün açılmasını istedi. Komisyon konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise kenevir üretiminin tarihsel süreci ve bugünkü üretim istatistiklerini resmi bir yazı ile Dilekçe Komisyonu’na gönderdi.

İzinli üretim

Tarım Bakanlığı, lif, sap ve tohum amaçlı yeştiricilikle sınırlı olmak kaydıyla kenevirin 19 ilde izinli olarak üretilebildiğini belirtirken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetiminin sıkı şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Vatandaşların bireysel olarak üretim ve tüketiminin serbest bırakılmasına ilişkin taleplerinin olumlu karşılanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Tarım Bakanlığı, “sap, lif ve tohum amacı dışında izni mümkün değildir” dedi. Tarım Bakanlığı, Türkiye’de son 30 yılda yapılan kenevir (lif ve tohum olarak) ekim alanı ve kenevir üretiminin yıllara göre istatistiklerini açıkladı. Bakanlık, 1988’de 35 bin 200 dekar arazide, 6 bin 150 ton kenevir lif ve tohumu üretildiğini, 2018’de ise 111 dekar arazide, sadece 10 ton kenevir lif ve tohumu elde edilebildiğini kaydetti.

Kademeli artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin talebi üzerine sınırlandırılan kenevir üretiminin kademeli olarak artırılacağına ilişkin açıklamasıyla birlikte, AK Parti iktidarı, keneviri 2023 hedefine, “yaygınlaştırılacak” şeklinde koydu. 11. Kalkınma Planı’nın, “Tarım Politikaları” bölümünde de yer alan kenevir için, “Günümüzde 700 bin ton olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim miktarının 2023’te 1 milyon 200 bin ton olması hedeflenmektedir. Kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlemeler yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kâğıt ve kozmetikte

Kenevir ekim alanlarından lif ve tohumun aynı anda elde edildiğini vurgulayan Tarım Bakanlığı, kâğıt sanayinde kullanılan kenevirin banknot yapımında da kullanıldığını açıkladı. Bakanlık kenevirin kullanım alanlarını şöyle sıraladı: “Otomobil sektöründe doğal fiber parçalar. Kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri. Kumaş, tekstil ve kanvas ürünler. Gemi halatı. İzolasyon malzemeleri. Biyodizel, biyokütle yolu ile enerji üretimi. Kağıt sanayisi. Banknot, sigara kağıdı. Gıda ve yem. Ağaç işleme sanayisi. Ahşap malzeme. Kozmetik ürünler. Kenevir yağı.”