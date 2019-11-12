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12.11.2019 - 13:54 |

Kereviz nasıl yapılır? Kolay kereviz tarifi

Kış aylarında sıkça tüketilen sebzeler arasında yer alan Kereviz için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Kış ayına kısa bir süre kalması ile en çok tüketilecek sebzeler arasında yer alacak Kereviz için en kolay yemek tarifini sizler için derledik. Peki Kereviz nasıl yapılır?

Kereviz nasıl yapılır? Kolay kereviz tarifi

Kereviz kış aylarının vazgeçilmez sebzeleri arasında yer almaktadır. Farklı birçok türde yemeği yapılan Kereviz için ev hanımları Kereviz nasıl yapılır? Kereviz tarifi sorularına arama motorları üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Peki Kereviz nasıl yapılır? İşte kolay kereviz tarifi...

Kereviz tarifi malzemeler

1 tane orta boy kereviz
2 tane orta boy havuç
1 tane orta boy soğan
1 tane orta boy domates, Zeytinyağı
Bir fiske tuz
Bir miktar limon suyu

Kereviz nasıl yapılır?

1.adım: Kerevizi, havucu ve soğanı temizleyip küp küp doğrayalım domatesinde kabuğunu soyup bütün malzemeleri tencereye alalım.
2.adım: Bütün malzemeleri tencereye aldıktan sonra zeytinyağı, limon ve tuzu da ekleyerek üzerini çok az geçecek şekilde ılık suyu da koyduktan sonra ağzını kapatalım.
3.adım: oldukça basit olan bu zeytinyağlı yemeğin piştiğini anlamak için kerevizin ve havucun yumuşamasını bekleyin.
Püf noktası: Ege yöresine özgü bu zeytinyağlı yemeğimizin özelliği bütün malzemeleri önceden pişirmemek hepsini aynı anda pişirmektir.

Kereviz yemeği tarifini verdiğimize göre sizler için araştırıp derlemiş olduğumuz kerevizin faydaları başlıklı haberimize tıklayıp kerevizin faydalarını öğrenebilirsiniz.

kereviz yemeği lezzetiyle damak tadımızı şenlendirmenin yanı sıra sağlığımıza da çeşitli faydalar sağlamaktadır. kereviz yemeğinin faydalarını aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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