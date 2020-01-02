Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında? Kerim Sabancı Deren Talu ile sevgili mi?

KERİM SABANCI İLE DEREN TALU AŞK MI YAŞIYOR?



Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz kasım ayında bir gece kulübünde flörtleştiği iddia edilen Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi. Önceki gün Etiler Papermoon'da yeni yılın ilk gününü kutlayan manken Deren Talu, Kerim Sabancı ile objektiflere takıldı. 2 Arkadaş grubunun eşlik ettiği çiçeği burnunda çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Kasım ayında bir gece kulübünde flörtleştikleri söylenen Deren Talu ve Kerim Sabancı’nın aşk yaşadığı iddia edilmiş, ne Kerim Sabancı ne de Deren Talu konuyla ilgili sorulara yanıt vermemişti. Öte yandan aşkları ortaya çıkan Deren Talu da Kerim Sabancı da 23 yaşında.









KERİM SABANCI KİMDİR?



Türk iş adamı. Kerim Sabancı, 17 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2007 yılları arasında TÜSİAD başkanlığı yapan ve aynı zamanda Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Kerim Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. 7 Haziran 1996'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı'dır.

Kerim Sabancı, eğitimini Amerika'nın California eyaletinde bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlamıştır.] Şu an Densa Denizcilik Holding'te yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.







