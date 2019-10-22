Kerimcan Durmaz kaç yaşında? Kerimcan Durmaz kimdir?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu.Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı.2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda LGBT'lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir. Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.

Televizyon çalışmaları



İşte Benim Stilim - jüri üyesi (2016-)