19.09.2019 - 10:09 | | DHA
Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boztepe Köyü yakınlarında, şüphe üzerine F.S. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. F.S. gözaltına alınırken, deniz patlıcanları, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.
F.S., 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.