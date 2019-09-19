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19.09.2019 - 10:09 | | DHA

Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Keşan'da 300 kilo deniz patlıcanı el geçirildi

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boztepe Köyü yakınlarında, şüphe üzerine F.S. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 300 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. F.S. gözaltına alınırken, deniz patlıcanları, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.

F.S., 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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