Bu yıl 14.’sü düzenlenen Contemporary Istanbul, 22 ülkeden 74 galeri, 510 sanatçı ve 1400’ün üzerinde çağdaş sanat eserine yer veriyor. Bu sene Contemporary İstanbul’a 23 yeni galeri de katıldı. Ayrıca fuara gelen ziyaretçiler, 90 eserin yer aldığı ve küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı “Recent Acqusitions/Son Edinimler” isimli sergisini de görme fırsatı yakalıyor. Bu sergide, çağdaş koleksiyoncularının son iki yılda koleksiyonlarına kattıkları eserler bir araya geliyor. Contemporary Istanbul’un giriş binası Lütfi Kırdar’da yer alan teras alanında ise dokuz sanatçının katılımıyla oluşturulan “Garden of Eden” isimli bir heykel parkı da yer alıyor.

‘Fiyatlar makul’

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuar ile ilgili Milliyet’e yaptığı açıklamada “Bu sene fuar, farklı. Bulgaristan, Afrika, Gürcistan gibi çeşitli ülkelerden gelen 23 yeni galeri var. Bu galerilerin üzerinde çalışmak gerekiyor.

Bu yıl, geçtiğimiz senelerdeki sıkıntıları göz önüne alınca fuarın genel anlamdaki satış fiyatları, çok daha makul seviyelerde seyrediyor. Herkes dikkatli. Çünkü herkes eserlerini satmak istiyor ve yüksek rakamlı yapıtların satılamayacağını biliyorlar. İstanbul, bunun yeri değil.

Burası, daha çok keşfedilecek sanatın fuarı. O yüzden gelen ziyaretçilere, mutlaka fuarın iç etkinliklerinden olan koleksiyoncuların son edinimlerine ait 90’a yakın sanatın yer aldığı ‘Recent Acqusitions / Son Edinimler’ adlı sergiyi görmelerini tavsiye ederim. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ‘Plugin’, yeni medya, teknolojinin iç içe olduğu bir sanat sunuyor ve takipçiler oradaki on yedi sanatçının eserlerini de mutlaka görmeliler. Ayrıca çok ilginç bir sergi olarak Lütfi Kırdar’ın Rumeli Salonu’nun terasında dokuz sanatçının heykelleri yer alıyor” dedi.

Bunların fuarı, tamamlayan etkinlikler olduğunu belirten Güreli, “Dolayısıyla sanatın yanında bunları da izlemek onların daha fazla bilgiye sahip olmalarını ve bu sanat ortamını anlamalarını sağlayacaktır. Contemporary Istanbul, bu sene yurt dışından çok ciddi bir şekilde ilgi gördü. Yurt dışındaki önde gelen galerileri ve müze gruplarını ağırlıyoruz ve bundan dolayı memnunuz” diye konuştu.

Ressam Bedri Baykam, Contemporary Istanbul’un her zamanki gibi Türkiye sanat ortamına büyük bir hareketlenme getirdiğini söylüyor: “Fuarın kalitesi, gerçekten çok yüksek ve Türk Çağdaş Sanatı’nın dünya sanatı içindeki yerinin oturmasına yardımcı oluyor. Giderek daha fazla sanattan anlayan izleyici sayısının artması önemli.

İnsanların eylül ayında hala akıllarının biraz tatilde olması, izleyici sayısını düşürüyor mu, bilmiyorum. Ama eğer fuar, artık eylül ayında kalacaksa insanların tatil programlarını ona göre yapmalarına değecek bir etkinlik bu. Ya da fuarın daha ileri bir tarihte yapılması gerek. Ancak Contemporary Istanbul, İstanbullu sanatseverler için kalitesiyle, galerileriyle ve seçimleriyle buraya katılmayı, izlemeyi bir mecburiyet haline getiriyor. Bu da önemli bir gelişme.”

‘Fuar başka tarihte olmalı’

Galeri Nev’in sahiplerinden biri olan Megi Dostoğlu, bu seneki fuarın çok yoğun olduğunu belirtti. Dostoğlu, her yıl olduğu gibi katılımlarını gerçekleştirdikleri fuarın, daha farklı bir tarihte olması gerektiği düşünüyor. Bunun nedenini ise “Bu senenin özel bir durumu var. Arter ve Odun Pazarı Modern Müzesi(OMM) açıldı. Aynı zamanda İstanbul Bienali de var. Bu kadar çok etkinliğin aynı zamanda olmaması gerektiğini düşünüyorum, ben. Çünkü bu durum bizi çok etkiledi. Bienal için yurt dışından gelen misafirlerimizi de ağırlarken burada en iyi performansı göstermek istiyoruz. Ama biraz zorlanıyoruz” dedi.

Art On’un sahibi Oktay Duran ise fuara çok güzel bir ilginin olduğunu ve hep sanata meraklı insanların geldiğini söyledi. Bunun için çok mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.