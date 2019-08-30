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30.08.2019 - 20:10

Keşif filmi başrol oyuncuları | Keşif filmi konusu

Keşif filmi TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren Keşif filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Volkan Kocatürk yer alıyor. Gişede beklenen ilgiyi yakalayamayan film 10 hafta boyunca vizyonda kalırken sadece 22.535 seyirci tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği gelir ise 234.979,27 TL olarak biliniyor. Peki Keşif filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

Keşif filmi başrol oyuncuları | Keşif filmi konusu

Keşif filmi TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Volkan Kocatürk'ün oturduğu film 19 Ekim 2018 yılında vizyona girdi. Gişede beklenen ilgi ile karşılaşmayan film sadece 22.535 kişi tarafından izlendi ve toplamda 234.979,27 TL hasılat elde etti. Peki Keşif filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

KEŞİF FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Keşif filminin başrollerinde Burak Can, Sude Zülal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur, Pelin Akil, Rüzgar Aksoy, Volkan Ünsal, Ali Fuat Onan, Aziz İzzet Biçici, Kenan Demirok, Eylem Demir, Serkan Altınbaş, Gürhan Elmalıoğlu, Fatma Belgen yer alıyor.

KEŞİF FİLMİ KONUSU

Farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk (Burak Can), Esma (Sude Zulal Güler) ve Hasan’ın (İbrahim Yıldız) ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır.

Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018’e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.

 

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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