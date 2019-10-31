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31.10.2019 - 18:41 | | AA

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan R.B'nin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Ağayına düşen balıktan zehirlendiAntalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi. 20 gündür yürümekte zorluk çeken Söyler, “Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha.” dedi.
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