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13.08.2019 - 15:51

Ketenpere filminin konusu nedir?

Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Ketenpere filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. 2017 yılında vizyona giren filmde sevilen oyuncular da yer alıyor. İşte Ketenpere filminin konusu...

Ketenpere filminin konusu nedir?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

OYUNCULAR

Şafak Sezer
Hakan Ural
Mehmet Esen
Elif Erol
Orhan Aydın
Serkan Şengül
Volkan Başaran
Turabi Çamkıran

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