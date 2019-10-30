Kıble neresi? Kıble yönü nasıl bulunur?

Her şehrin kıble açısı farklı değerdedir. Kıble açısı ile kıble bulmak için pusula gerekir. İletki ve cetvel ile kıble tayini yapabiliriz.

- Bir dosya kağıdına yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi çizilir.

- Çizginin ortası işaretlenir.

- Bulunuluna yerin kıble açısı kağıttaki orta nokta esas alınarak iletki ile işaretlenir. İşaretlenen nokta ile çizginin ortasındaki nokta birleştirilir.

- Kağıdın üzerine konulan pusulanın ibresi (K) ve (G) doğrultusu, kağıda çizilen K-G doğrultusuna paralel gelinceye kadar sağa sola çevrilir.

- Kağıda çizilen dik çizginin ortasındaki noktayı, iletki ile işaretlenen noktayla birleştiren doğru kıble istikametidir.

KIBLE NERESİ

Kıble Açısı; Kabe´nin bulunduğu nokta, bizim bulunduğumuz nokta ve kuzey kutbu arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün açı cinsinden ifadesidir.

KIBLE AÇISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIBLE SAATİ NEDİR?

Kıble Saati; Kabenin bulunduğu nokta, güneşin günlük deklinasyonundaki yeri ve bulunduğumuz nokta arasında olusan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

KIBLE SAATİ İLE KIBLE TAYİNİ

Yurtiçi takvimlerimizde namaz vakitlerinin son sütununda günlük olarak şehirlerimizin kıble saatleri bulunmaktadır.

Kıble tesbiti yapacağımız gün takvimlerinizde bulunan kıble saatinde yeryüzüne dik duran cisimlerin gölgelerinin güneşe taraf olan uzantısı kıble yönünü göstermektedir. O saatte yüzünü güneşe dönen kıbleye dönmüş olur.

Kıble saatleri sadece adı geçen şehir için geçerlidir. Konuyu ülkemiz dışında düşündüğümüz zaman; kıblenin tespit edileceği yerin enlemi ve boylamı gereği ya yüzünü veya sırtını güneşe dönen kıbleye dönmüş olacağından bu konunun bu sütunda genel anlatımı, yanlış anlamalara ve hatalı uygulamalara sebep olacağından yurtdışı için talep edilen her şehre göre özel açıklamalar yapılmaktadır.