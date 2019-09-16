Kıbrıs’ta evlendiler

Merit Royal Otel’de gerçekleştirilen nikâh törenine Türkiye ve Kıbrıs’tan 150’ye yakın davetli katıldı. Çiftin nikâh şahitleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Özden Bora ve Ahmet Safa Ateş oldu. Konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kurulan düğünde Cengiz Abazoğlu imzalı gelinlik giyen Ziynet Sali, davetlileri adete büyüledi. Tören sonrası çift, ilk dansını Elvis Presley’in Can’t Help Falling in Love şarkısıyla yaptı.