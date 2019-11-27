27.11.2019 - 16:52 | | İHA
Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afiş!
Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı. Öte yandan Mehmet Aydın’ın Ukrayna’ya nasıl gittiği henüz tespit edilemedi.
Türkiye’de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmiş, başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asılmıştı. Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar Kiev’in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.
Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın’ın Ukrayna’ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi.
Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.