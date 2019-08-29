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29.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu sendika başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sendika ve oda başkanlarıyla, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li’yi kabul etti.

Kılıçdaroğlu sendika başkanlarıyla görüştü

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ilk olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK eş başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği İkinci Başkanı Selçuk Uluata’dan oluşan heyeti kabul etti.

Oda ve sendika başkanlarıyla yapılan görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra ise Deng Li’yi kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de hazır bulundu. 

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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