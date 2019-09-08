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08.09.2019 - 17:58| DHA

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40) adliyeye sevk edilmişti. İ.Ö.'nün polisteki ifadesinde, işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da son olarak dün akşam Kuşadası ilçesine uğramıştı.

CHP'den Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel'e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, ardından belediye önünde toplananlara seslendi. Ezan okunduğu için konuşmasına ara verdiği sırada, bir kişi yumurtalı saldırıda bulunuldu. Kılıçdaroğlu'na doğru 4 yumurta atılmıştı.

Yumurtalar, Kılıçdaroğlu'na ve yanındakilere isabet etmedi. Yumurtalardan biri ses sistemindeki mikserlerin yanında bulunan Kuşadası Belediyesi'ne ait dizüstü bilgisayara geldi. Korumalar, yumurtalı saldırıyı yapan İ.Ö.'yü yakalayıp, etkisiz hale getirmişti.

Kılıçdaroğluna yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

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