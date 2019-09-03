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03.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışı yorumu: Türkiye yönetilmiyor Türkiye savruluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan adli yıl açılış törenine tepki göstererek, “Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışı yorumu: Türkiye yönetilmiyor Türkiye savruluyor

Kılıçdaroğlu, Beştepe’de gerçekleştirilen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, sarayın suç oluşturularak inşa edildiğini karara bağladı... (Esas No: 2017/188 - Karar No: 2019/117 - Karar Tarihi: 21.01.2019)

İtiraf gibi ‘istinaf’ açıklaması. Hem de oybirliği ile...

Soru 1: Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?

Soru 2: Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?

Soru 3: Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek... Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?
Bu üç sorunun yanıtı “evet” ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez!

Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez... O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’”

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: 18 yaşındaki gence...İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.
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