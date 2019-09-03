Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışı yorumu: Türkiye yönetilmiyor Türkiye savruluyor

Kılıçdaroğlu, Beştepe’de gerçekleştirilen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, sarayın suç oluşturularak inşa edildiğini karara bağladı... (Esas No: 2017/188 - Karar No: 2019/117 - Karar Tarihi: 21.01.2019)



İtiraf gibi ‘istinaf’ açıklaması. Hem de oybirliği ile...



Soru 1: Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?



Soru 2: Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?



Soru 3: Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek... Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?

Bu üç sorunun yanıtı “evet” ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez!



Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez... O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’”



