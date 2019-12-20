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20.12.2019 - 12:39 | | DHA

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun sebebi belli oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun sebebi belli oldu!

Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi “Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlunun katıldığı açılıştaki protestonun sebebi belli oldu

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