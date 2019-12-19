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19.12.2019 - 15:38 | | DHA

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi Komşu Masa açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar
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Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti.

Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

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