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18.12.2019 - 13:34 |

Kilis Tava nasıl yapılır? Kolay Kilis Tava tarifi ve malzemeleri

Gaziantep yöresine ait olan Kilis Tava yemeği bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler tarafından yapılacak. Peki Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis Tava için hangi malzemeler gerekli? İşte Kilis Tava tarifi...

Kilis Tava nasıl yapılır? Kolay Kilis Tava tarifi ve malzemeleri

Kilis Tava, bugün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılacak gelinler Gaziantep yöresine ait olan Kilis Tava yemeğini yapmak için tüm hünerlerini sergileyip çeyrek altın kazanabilmek için mücadele edecek. Peki Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis Tava için hangi malzemeler gerekli? İşte Kolay Kilis Tava tarifi...

Malzemeler:

-500 gram kuzu-dana karışık kıyma
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 diş taze sarımsak (bulamazsak normal)
-4 adet kapya biber
-7 adet yeşil biber
-2 adet soğan
-2 adet patates (dilimlenmiş)
-10 adet cherry domates
-1 tatlı kaşığı tuz
-Karabiber
-1 çay kaşığı pul biber

Kilis tava nasıl yapılır?

-Soğan, yeşil biber, kapya biber, taze sarımsağı incecik kıyın veya mutfak robotunda zeytinyağı ile birlikte çekin.
-Geniş bir kapta kıyma ile incecik çekilmiş sebzeleri karıştırın. Tuzunu ve baharatlarını ekleyerek iyice yoğurun.
-Yuvarlak, orta boy bir tepsiyi yağlayın.
-Altına ince dilimlenmiş patatesleri dizin.
-Üzerine hazırladığınız kebap harcını eşit bir şekilde yaydırın.
-Üzerine Cherry domates, kapya biber, yeşil biber ve soğan koyun.
-180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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